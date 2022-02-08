Охранник больницы угостил девочку «порошком» и изнасиловал в Ленобласти

В Тихвинском районе Ленобласти охранник медицинского учреждения подозревается изнасиловании несовершеннолетней пациентки. Мужчина «угостил» девочку порошком.

В понедельник, 7 февраля, к правоохранителям обратилась 17-летняя пациентка Тихвинской межрайонной больницы. Девочка рассказала, что охранник медучреждения, представившийся «Олегом», дал ей неизвестное порошкообразное вещество, после чего в подсобном помещении медучреждения совершил с ней половой акт.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие стражи порядка задержали 44-летнего охранника. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Выяснилось, что ранее злоумышленник был несколько раз судим за незаконное хранение и распространение наркотиков.

Отмечается, что девочка была помещена в больницу по причине конфликта с родителями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над школьницей в подземном переходе на улице Руставели.