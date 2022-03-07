Финансист рассказала о прогнозах курса рубля в 2022 году

Эксперт рассказала, что на фоне непростой внешнеэкономической ситуации, которая сложилась сейчас, и введения все новых санкций против России укрепление курса рубля в марте ждать не стоит.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что на сегодняшний день делать прогнозы касательно будущего курса рубля сильно затруднительно, но можно назвать несколько факторов, которые в среднесрочной перспективе могут замедлить обесценивание рубля. Об этом специалист побеседовала с агентством «Прайм».

Прежде всего, финансист выделила рост цен на нефть и газ во всем мире, который продолжается. Этот рост способствует увеличению экспорта из России, а также валютной выручке.

Вторым фактором, который выделила эксперт, стал определенный запас прочности, даже с учетом замороженных резервов Центрального Банка России в других странах, который может обеспечить накопленный запас золотовалютных резервов. Финогенова подчеркнула, что их размер, по данным на начало февраля, составлял не менее 630 млрд долларов, — это включая почти ФНБ. Отмечается, что средства ФНБ могут быть эффективно потрачены, например, на поддержание внутренних инвестиций, заметила специалист.

Третьим пунктом Финогенова подчеркнула, что всех экспортеров обязали продавать 80% своей валютной выручки. Это также будет играть своего рода роль «подушки безопасности» в случае отсутствия возможности провести активные валютные интервенции со стороны Банка России.

Четвертое, что выделила эксперт, это когда наступает период уплаты налога на прибыль за 2021 год в бюджет России. Это, по мнению специалиста, вызовет дополнительный спрос на рубли в ближайшие пару месяцев. Пятым пунктом стоят введенные ограничения на вывоз золота из страны и запрет на продажу российских ценных бумаг нерезидентами.

Финогенова заключила, что несмотря на влияние геополитических факторов и усиливающиеся давление санкций в 2022 году кардинального ослабления рубля ждать не стоит. При этом, уверена эксперт, не стоит ждать и его быстрого возврата к значениям на начало года.

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