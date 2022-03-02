Экономисты дали россиянам советы по сохранению сбережений

Эксперт считает, что попытки спасти сбережения или заработать по возрастающей ставке в этот период часто приводят к печальным последствиям. Фото: pixabay.com

Эксперт считает, что попытки спасти сбережения или заработать по возрастающей ставке в этот период часто приводят к печальным последствиям. Фото: pixabay.com

Россиянам не следует скупать бытовую технику и закрывать вклады в сложившейся ситуации. Такое мнение выразили доктор экономических наук Юрий Мосейкин и советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции», доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

Главное не совершать никаких резких движений, так как попытки сохранить свои сбережения или выиграть на растущем курсе в такой период часто приводят к печальным последствиям, считают эксперты.

Как сообщила «Лента.ру», экономисты отметили, что гражданам стоит присмотреться к депозитам. Ключевая ставка выросла, а следовательно будут расти и проценты по вкладам

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий. Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.