В Петербурге мигрант-газосварщик избил до полусмерти мужчину около станции метро

Правоохранительные органы Адмиралтейского района задержали злодея.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 5 марта, примерно в 15 часов, неизвестный напал на мужчину рядом со станцией метро.

37-летнего пострадавшего, работающего кладовщиком в строительной компании, доставили в больницу в тяжелом состоянии. Было заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

6 марта у дома №104 по улице Лёни Голикова подозреваемый был задержан. Им оказался 44-летний гражданин сопредельного государства, работающий газосварщиком.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти раскрыли убийство 14-летней давности. Погибшему связали руки, привязали кирпичи к ногам и утопили в водоеме.