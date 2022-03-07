В Петербурге закрывается хлебобулочный завод Fazer

В Петербурге закрывается хлебобулочный завод Fazer
Точную дату закрытия завода в Петербурге финская компания не назвала. Фото: сайт Fazer

Когда именно компания Fazer прекратит свое существование на территории России неизвестно. Точную дату организация не озвучивала.

Финская компания Fazer намеревается закрыть предприятия, производящее хлеб и кондитерские изделия в России. Два предприятия располагаются в Петербурге и Москве, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу завода.

«Мы не видим другого выхода, кроме как прекратить нашу операционную деятельность в России», — заявили в Fazer.

Данное решение было принято в связи с началом спецоперации на Украине, объяснили в компании.

В настоящий момент петербургский и московский заводы еще работают. В организации уточнили, что еще выполняются обязательства перед клиентами и сотрудниками. К слову, работников в компании порядка 2 300 человек. Преобладающее большинство задействовано на территории города на Неве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стриминговый сервис Netflix принял решение о приостановке работы в России.

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