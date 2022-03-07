«Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 2:0

«Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 2:0
ФК "Зенит". Фото: официальный сайт "Зенита"

Петербургский «Зенит» обыграл «Уфу» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла на «Газпром-Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

В этом матче отличались Данил Круговой и Малком.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 44 очка. «Уфа» с 16 баллами находится на 15-м месте.

В следующем матче встретится с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что украинский футболист Ярослав Ракицкий уходит из «Зенита». Игрок попросил о досрочном расторжении контракта из-за с тяжелой семейной ситуации.

"Зенит" "Уфа" рпл


 

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