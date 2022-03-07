Эрдоган заявил Путину о возможности торговли в российских рублях

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность использования российского рубля в торговле. Об этом заявил во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Турции отметил, что обе страны могли бы использовать «доллар, евро, рубль, золото и юань» для торговых отношений между двумя странами.

Российский лидер в свою очередь добавил, что в ближайшее время РФ отправит Турции 30 судов с подсолнечным маслом и пшеницей, которые сегодня находятся в Азовском море.

Ранее Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.