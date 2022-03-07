Мединский: ожидания от переговоров России и Украины не оправдались

Помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались.

«Но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаг вперед. Переговоры будут продолжены», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что российская делегация привезла на переговоры документы, которые представители Киева увезли «домой» для изучения.

7 марта в Белоруссии завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Переговоры длились около трех часов.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.