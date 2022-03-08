В аэропорту Пулково 8 марта задержали или отменили 42 рейса

Во вторник, 8 марта, в петербургском аэропорту Пулково задержаны или отменены 42 авиарейса.

Из Пулково сегодня массово отменены рейсы по России и за границу. Пассажиры не смогут улететь в Анталью, Стамбул, Карши, Хургаду, Самарканд, Тамбов, Краснодар, Симферополь, Воронеж, Наманган, Тель-Авив, Анапу, Вологду, Ростов-на-Дону, Элисту, Ереван, Брянск, Москву, Ярославль, Навои, Ургенч, Ташкент, Бугульму, Бухару.

Также есть задержанные рейсы. Вылет рейса до Москвы, запланированный на 10:30, отложили на 16:30. Самолет в Екатеринбург улетит не в 12:10, а в 12:40. Рейс до Стамбула задерживается с 15:00 на 15:30.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково увеличат количество рейсов до Стамбула.