В Пулково увеличат количество рейсов до Стамбула

В Пулково увеличат количество рейсов до Стамбула
Новый рейс будет вылетать из Стамбула в два часа ночи. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Из Санкт-Петербурга ежедневно будут летать по три самолета в Стамбул. Количество полетов из городского аэропорта в Турцию возрастет в 1,5 раза с 6 марта.

Об этом стало известно в пятницу, 4 февраля. Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines увеличит количество рейсов из Северной столицы с двух до трех. В неделю число рейсов возрастет до 21.

Как сообщила пресс-служба аэропорта Пулково, новый рейс будет вылетать из Стамбула в два часа ночи, а из Северной столицы – в 7:20 по местному времени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росавиация обратилась к гражданам России с призывом воздержаться от в зарубежные страны в ближайшее время. Кроме того, ведомство закрыло воздушное пространство для 36 стран. Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.

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