Обманувший двух пенсионерок в Петербурге мошенник попался полиции

В Петербурге полиция задержала предполагаемого мошенника, которому удалось обмануть двух пожилых местных жительниц.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, обе пострадавшие обратились в полицию 22 февраля. 86-летней пенсионерке позвонила «дочь» и попросила деньги, чтобы ее не привлекли к ответственности за ДТП. Женщина поверила и передала курьеру 2000 долларов и 300 000 рублей.

Позже в правоохранительные органы обратилась 63-летняя пенсионерка, которая также передала курьеру 500 000 рублей курьеру для помощи «дочери», якобы попавшей в ДТП.

Оба случая обернулись уголовным делом по статье о мошенничестве.

Злоумышленника удалось поймать в воскресенье на улице Труда в Колпино. В отдел по подозрению в мошенничестве доставили 32-летнего мужчину. Он задержан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что продавца магазина на Луначарском госпитализировали после драки с покупателем.