Продавца магазина на Луначарском госпитализировали после драки с покупателем

Драка произошла в магазине на Луначарского. Фото: google.maps

Драка произошла в магазине на Луначарского. Фото: google.maps

В Калининском районе Петербурга сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах драки в продуктовом магазине.

Как сообщает пресс-служба главка МВД по городу, все случилось в понедельник около 19 часов в магазине на Луначарского, дом 112/2. Очевидцы вызвали полицию, сообщив о драке между сотрудником магазина и посетителем.

Избитого 40-летнего работника забрали на скорой помощи в Елизаветинскую больницу. Прибывший наряд полиции на месте задержал агрессивного посетителя — 29-летнего мужчину.

В отделе полиции на задержанного составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина, валявшийся на Рубинштейна, избил двух врачей скорой помощи.