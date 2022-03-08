Продавца магазина на Луначарском госпитализировали после драки с покупателем

Продавца магазина на Луначарском госпитализировали после драки с покупателем
Драка произошла в магазине на Луначарского. Фото: google.maps

В Калининском районе Петербурга сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах драки в продуктовом магазине.

Как сообщает пресс-служба главка МВД по городу, все случилось в понедельник около 19 часов в магазине на Луначарского, дом 112/2. Очевидцы вызвали полицию, сообщив о драке между сотрудником магазина и посетителем.

Избитого 40-летнего работника забрали на скорой помощи в Елизаветинскую больницу. Прибывший наряд полиции на месте задержал агрессивного посетителя — 29-летнего мужчину.

В отделе полиции на задержанного составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина, валявшийся на Рубинштейна, избил двух врачей скорой помощи.

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