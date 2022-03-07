Мужчина, валявшийся на Рубинштейна, избил двух врачей скорой помощи

Фельдшеры пытались помочь пьяному дебоширу. За это они получили удары по голове.

Об этом сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

7 марта, почти в 4 утра, случайные прохожие заметили в Центральном районе Петербурга на улице Рубинштейна лежащего на дороге мужчину. Ему вызвали скорую помощь.

Оказалось, что гражданин был изрядно пьян. В карете скорой помощи он кинулся на двух врачей. Нанес докторам удары в область головы.

Вскоре на место случившегося прибыли росгвардейцы. Они задержали хулигана и доставили его в отдел полиции для выяснения деталей происшествия.

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