Мужчина, валявшийся на Рубинштейна, избил двух врачей скорой помощи

Мужчина, валявшийся на Рубинштейна, избил двух врачей скорой помощи
Хулиган вел себя неадекватно. Фото: Baltphoto

Фельдшеры пытались помочь пьяному дебоширу. За это они получили удары по голове.

Об этом сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

7 марта, почти в 4 утра, случайные прохожие заметили в Центральном районе Петербурга на улице Рубинштейна лежащего на дороге мужчину. Ему вызвали скорую помощь.

Оказалось, что гражданин был изрядно пьян. В карете скорой помощи он кинулся на двух врачей. Нанес докторам удары в область головы.

Вскоре на место случившегося прибыли росгвардейцы. Они задержали хулигана и доставили его в отдел полиции для выяснения деталей происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском проспекте четверо мигрантов похитили девушку среди белого дня. Ее плачущую выводили из машины злоумышленников.

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