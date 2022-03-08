В России за сутки выявили более 66,5 тысяч заболевших COVID

В России за сутки выявили более 66,5 тысяч заболевших COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 3 847 человек. Число госпитализаций составило , сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на вторник, 8 марта, за минувшие 24 часа в стране зафиксировали 649 смертей от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 111 756 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при коронавирусной инфекции стоит избегать банные процедуры. Посещение бани ошибочно считаются способом избавиться от респираторного вирусного заболевания. Такой вид расслабления выпаривает жидкость из организма, напомнил медик.

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