Врач назвал причину отказа от бани при коронавирусе

Врач назвал причину отказа от бани при коронавирусе
Медик предложил отказаться от бани во время болезни и в период восстановления после нее. Фото: Pixabay

При коронавирусной инфекции стоит избегать банные процедуры. Об этом заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

По его словам, посещение бани ошибочно считаются способом избавиться от респираторного вирусного заболевания. Такой вид расслабления выпаривает жидкость из организма, напомнил медик.

Хухрев отметил в беседе с радио «Sputnik», что при любой вирусной инфекции очень важно потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первую фазу испытаний «коктейля из антител» к COVID-19 могут начать через три недели. Наблюдать за добровольцами будут месяц. В случае, если испытания первой фазы пройдут успешно, будет выдано разрешение на проведение второй фазы.

баня коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Ещё на Gazeta.SPb
Врач назвал причину отказа от бани при коронавирусе
IBM приостановила коммерческую деятельность в России
Новак заявил, что Россия имеет право остановить газ по «Северному потоку — ...
В американской школе произошла стрельба, есть пострадавшие
Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофе для ...
Россиянам рассказали о новых выплатах на детей от 8 до 16 лет
Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк не может вернуться на родину из-за ...
Россиянам рассказали , что делать, если у них остались доллары