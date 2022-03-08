Врач назвал причину отказа от бани при коронавирусе

Медик предложил отказаться от бани во время болезни и в период восстановления после нее. Фото: Pixabay

Медик предложил отказаться от бани во время болезни и в период восстановления после нее. Фото: Pixabay

При коронавирусной инфекции стоит избегать банные процедуры. Об этом заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

По его словам, посещение бани ошибочно считаются способом избавиться от респираторного вирусного заболевания. Такой вид расслабления выпаривает жидкость из организма, напомнил медик.

Хухрев отметил в беседе с радио «Sputnik», что при любой вирусной инфекции очень важно потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первую фазу испытаний «коктейля из антител» к COVID-19 могут начать через три недели. Наблюдать за добровольцами будут месяц. В случае, если испытания первой фазы пройдут успешно, будет выдано разрешение на проведение второй фазы.