Гинцбург: первую фазу испытаний «коктейля из антител к COVID-19» могут начать через три недели

Гинцбург: первую фазу испытаний &#171;коктейля из антител к COVID-19&#187; могут начать через три недели
Первую фазу испытаний "коктейля из антител к COVID-19" могут начать через три недели. Фото: pexels

Препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител могут начать проверять на здоровых добровольцах уже через три недели в рамках первой фазы исследования.

Первые участники исследования могут начать получать препарат примерно через три недели, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщают РИА Новости.

До этого Минздрав уже дал разрешение на клиническое исследование препарата от коронавируса на основе моноклональных антител.

Гинцбург отметил, что после проведения первой фазы будут решаться вопросы о проведении второй фазы, в которой участие уже будут принимать больные.

«Через три недели мы начнем введение препарата, который уже наработан в нужных количествах», — заверил Гинцбург.

Эксперт подчеркнул, что наблюдать за добровольцами будут месяц. В случае, если испытания первой фазы пройдут успешно, будет выдано разрешение на проведение второй фазы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась на 45%, а с 21 февраля в поликлиниках Петербурга возобновили оказание плановой медпомощи, сообщили в пресс-службе Смольного.

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