Россиянам дали советы, как сохранить сбережения при падении рубля

Главной задачей сегодня является сохранение того, что уже есть. Фото: pixabay

Главной задачей сегодня является сохранение того, что уже есть. Фото: pixabay

Эксперты рассказали российским гражданам, как следует вести бюджет в условиях падения курса рубля, на чем можно сэкономить, и как не потерять сбережения.

Финансисты считают, что сейчас следует сократить излишние расходы, не скупать в панике бытовую технику. Вместо этого стоит тратить деньги на самообразование, облигации и недвижимость, если есть возможность. Об этом пишут «Известия».

Инвестор и психолог Ксения Аверс считает, что в текущей ситуации в первую очередь следует успокоиться и сохранить рассудительность, чтобы избежать ошибок и сохранить накопления. Она призвала не покупать валюту, а если есть платежи в валюте, то стоит приобретать ее через брокера, а не через банк. Также она посоветовала тратить средства по минимуму, стараться приобретать только действительно нужные вещи и пока не вкладывать деньги.

Как отмечает Аверс, главной задачей сегодня является сохранение того, что уже есть. Непростая экономическая ситуация может остаться с нами на несколько месяцев.

По словам финансового эксперта, руководителя компании «Содействие», Алексея Лашко, сейчас следует снизить кредитную нагрузку и побыстрее рассчитаться с банком. Для этого, если есть возможность, можно продать второй автомобиль или направить накопления, если это не ударит по кошельку.

Лашко также порекомендовал начать вести бюджет: отслеживать траты и сопоставлять их с финансовыми возможностями. Это поможет сэкономить средства. Например, можно выделить для себя продукты первой необходимости и посмотреть, можно ли заменить их на более дешевые аналоги, а от каких-то и вовсе отказаться.

«Лучше избегать необдуманные покупок, особенно крупных. Если подобные траты были запланированы, обязательно обдумайте их целесообразность. Некоторые товары в ближайшее время начнут дешеветь, и это не значит, что они подорожают в будущем», — отметил специалист.

Кроме того, эксперт рассказал, что у России осталось еще много дружественных стран, а также мощные ресурсы внутри страны. Поэтому дефицита продовольствие, скорее всего, не будет. Так что закупаться продуктами впрок Лашко не советует.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин рекомендует приобретать технику только в случае, если покупка была давно запланирована и она действительно нужна. Он напомнил, что розничные сети уже подняли цены на товар. Эксперт считает,

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций.