Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций

Российская Федерация стала страной, против которой мировым сообществом введено больше всего санкций.

Всего по состоянию на 7 марта против России ввели 5532 санкции с 2014 года. Таким образом, по количеству наложенных ограничений она обошла Иран, Сирию и Северную Корею, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на сервис Castellum.

По данным платформы, санкции против РФ вводили США, Австралия, Канада, Южная Корея, Израиль, КНР, страны ЕС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство россиян эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.