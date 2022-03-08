С 1 июня в Петербурге запустят новый автобус от Купчино до Полюстрово

С 1 июня в Петербурге запустят новый автобус от Купчино до Полюстрово
Новый автобус №288 запустят с 1 июня. Фото: комитет по транспорту

В Петербурге грядущим летом запустят новый автобусный маршрут, который свяжет Купчино с Полюстрово и четыре линии метро.

Как сообщает городская пресс-служба комитета по транспорту, новый автобус №288 запустят с 1 июня. Он заменит маршрутку №388, но маршрут будет продлен.

Автобусы будут следовать от Купчино, далее по Будапештской улице, проспекту Славы, Народной улице, проспекту Большевиков, индустриальному проспекту и до улицы Маршала Тухачевского.

Он будет проезжать через пять станций метро: «Купчино», «Проспект Славы», «Ломоносовская», «Улица Дыбенко» и «Проспект Большевиков».

На маршрут направят новые низкопольные автобусы большого класса. Они будут работать ежедневно с 5:30 до 0:30. Интервал движения в будни составит 12-16 минут, в выходные и праздники — 15-15 минут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новый автобус № 279 уже с 1 апреля свяжет четыре станции метро в Петербурге.

автобусный маршрут купчино новости СПб новый автобус полюстрово


 

Новости партнеров
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Ещё на Gazeta.SPb
С 1 июня в Петербурге запустят новый автобус от Купчино до Полюстрово
Россия потратит 455 млрд рублей на выплаты детям от 8 до 16 лет
В ДТП с большегрузом под Волховом погибли три человека
В Минтруде пояснили размер новых пособий на детей от 8 до 16 лет
Shell отказалась от закупки российских нефти и газа
«Уральские авиалинии» приостанавливают полеты в Азербайджан
В магазинах OBI в Петербурге выстроились огромные очереди
ВТБ сделал все свои банковские карты бессрочными