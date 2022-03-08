С 1 июня в Петербурге запустят новый автобус от Купчино до Полюстрово

Новый автобус №288 запустят с 1 июня. Фото: комитет по транспорту

Новый автобус №288 запустят с 1 июня. Фото: комитет по транспорту

В Петербурге грядущим летом запустят новый автобусный маршрут, который свяжет Купчино с Полюстрово и четыре линии метро.

Как сообщает городская пресс-служба комитета по транспорту, новый автобус №288 запустят с 1 июня. Он заменит маршрутку №388, но маршрут будет продлен.

Автобусы будут следовать от Купчино, далее по Будапештской улице, проспекту Славы, Народной улице, проспекту Большевиков, индустриальному проспекту и до улицы Маршала Тухачевского.

Он будет проезжать через пять станций метро: «Купчино», «Проспект Славы», «Ломоносовская», «Улица Дыбенко» и «Проспект Большевиков».

На маршрут направят новые низкопольные автобусы большого класса. Они будут работать ежедневно с 5:30 до 0:30. Интервал движения в будни составит 12-16 минут, в выходные и праздники — 15-15 минут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новый автобус № 279 уже с 1 апреля свяжет четыре станции метро в Петербурге.