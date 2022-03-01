Новый автобус № 279 уже с 1 апреля свяжет четыре станции метро в Петербурге

Новый автобус № 279 уже с 1 апреля свяжет четыре станции метро в Петербурге. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Новый автобус № 279 уже с 1 апреля свяжет четыре станции метро в Петербурге. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Движение по маршруту № 279 новые автобусы откроют уже с первого апреля. Пользоваться транспортом будет удобно жителям четырех станций метро: «Старая Деревня», «Комендантский проспект», «Пионерская», «Удельная».

Трасса маршрута № 279 проложена по улицам Приморского района. Новые автобусы частично смогут заменить закрываемый коммерческий маршрут К-279. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Автобусы на маршруте № 279 смогут вместить себя до 80 пассажиров и будут курсировать по улицам в ежедневном режиме с 5:30 до 0:30. Время ожидания граждан автобуса на остановках составит от 12 до 16 минут.

Автобусы свяжут жителей района со станциями метро и с районными учреждениями торговли, здравоохранения, образования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с апреля 2022 года на маршруты выйдут 864 новых автобуса. Это первый этап реализации обновления транспортной модели, всего их три.