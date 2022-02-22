С апреля на маршруты Петербурга выйдут 864 новых автобуса

Городской автопарк будет пополнен на 2 800 новых автобусов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Городской автопарк будет пополнен на 2 800 новых автобусов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

С апреля на маршруты выйдут 864 новых автобуса. Это первый этап реализации обновления транспортной модели, всего их три.

Новая модель транспортного обслуживания будет вводиться постепенно. После обновления подвижного состава на действующих маршрутах, в июне запустят 693 современных автобуса по новым трассам. В ходе третьего этапа на новые либо откорректированные линии направят 1 244 автобуса.

В результате городской автопарк пополнят 2 800 новых автобусов на газомоторном топливе. Также будет обновлен подвижной состав электротранспорта. Кроме того, до 2024 года планируют приобрести новые троллейбусы и вагоны метро.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первую очередь транспортная реформа коснется смены топлива, постепенно транспорт перейдет на экологичный вид.