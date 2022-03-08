Полиция накрыла нарколабораторию в квартире на проспекте Луначарского

Полиция накрыла нарколабораторию в квартире на проспекте Луначарского
Нарколабораторию нашли в квартире на Луначарского. Фото: google.maps

На севере Петербурга сотрудники полиции обнаружили крупную нарколабораторию, которую организовали несколько мужчин. Причастные задержаны.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, в воскресенье правоохранители задержали троих мужчин в возрасте от 30 до 43 лет. У одного из них при задержании на улице Астафьева обнаружили 3,3 грамма синтетического наркотика.

Полиция предполагает, что мужчины 38-ми и 43-х лет организовали в квартире на проспекте Луначарского, 42/2, где проживает один из них, подпольное производство синтетического наркотика. Они распространяли наркотик среди своих знакомых, в том числе 30-летнему знакомому, которого задержали на Астафьева.

При обыске в квартире обнаружили канистры и бутылки, электронные весы, упаковку и почти 630 граммов наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело. 30-летнего мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, двух мужчин-организаторов нарколаборатории задержали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что обманувший двух пенсионерок в Петербурге мошенник попался полиции.

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Полиция накрыла нарколабораторию в квартире на проспекте Луначарского
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