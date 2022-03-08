Путин подписал закон о мерах поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций

Путин подписал закон о мерах поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций
Путин подписал новый закон. Фото: Кремль

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций.

Документ появился 8 марта на официальном портале правовой информации. Предполагается, что новый закон поможет защитить национальные интересы России от действий недружественных государств и международных организаций.

Документ допускает введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в этом году и плановые проверки аккредитованных организаций в IT-сфере до конца 2024 года.

Также законом упрощаются разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Медицинские организации получат право закупать большее количество необходимых изделий через электронный запрос котировок, а также закупать расходники и изделия в упрощенном порядке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин подписал закон о возможности взыскания незаконных средств чиновников с их счетов.

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