Президент РФ Путин подписал закон о возможности взыскания незаконных средств чиновников с их счетов

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предусматривающий то, что государство может через суд взыскивать денежные средства чиновников.

Суммы возможно взимать с банковских счетов в случае, если поступления больше официального дохода за последние 3 года, при этом законность этих доходов никак не подтверждена.

Согласно закону, уже можно обращать в доход государства недвижимость, транспорт и ценные бумаги. Теперь же есть стало можно делать это и с денежными средствами, которые поступили на счета должностных лиц в банках, если их сумма выше совокупного дохода за отчетный период и предшествующие ему 2 года.

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