Аналитик дал совет инвесторам, потерявшим деньги

Главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов посоветовал инвесторам не поддаваться паники. По его словам, во время обвала лучше всего ничего не предпринимать, и даже не пытаться войти в рынок — для этого тоже существует метафора, «ловить падающий нож».

Эксперт советует покупать бумаги равными долями на протяжении долгого времени — года, а лучше даже двух или трех, сообщает «Прайм».

«Тогда получите некую средневзвешенную цену, и не будете переживать, что не угадали минимум, который на деле угадать и невозможно», — отметил он.

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

В ЦБ добавили, что у банков всегда есть планы действия «для любого сценария развития событий». Отмечается, что будет расширен ломбардный список. Также сегодня проведут операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рубль перешел к укреплению к доллару и евро. Во вторник, 22 февраля, курс рубля почти отыграл потери.