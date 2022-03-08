Некоторым гражданам в РФ с 9 марта выплатят по 5000 рублей

Некоторым гражданам в РФ с 9 марта выплатят по 5000 рублей
С 9 марта в регионах РФ начнутся зачисления социальных выплат. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Со среды, 9 марта, многим российским гражданам на карту поступят выплаты в размере 5000 рублей. Средства перечислят по линии социальной защиты населения.

Как сообщает Primpress, с 9 марта в регионах РФ начнутся зачисления социальных выплат. В ближайшие дни россиянам будут начислять сразу два пособия.

Первая выплата будет в размере 5000 рублей. На такую сумму могут рассчитывать родственники умерших граждан, которые обладают званием Героя России. Эта выплата выдается каждый месяц. Деньги должны зачислить до 17 марта.

Кроме того, со среды будут начисляться выплаты, которые установлены льготным категориям граждан. Размер выплаты зависит от конкретного региона проживания. В Орловской области, к примеру, он составляет 544 рубля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что семьи с невысокими доходами получат выплаты на детей 8-16 лет.

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