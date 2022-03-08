Россиян, пользующихся наличными, ждут изменения с 9 марта

Российских граждан, у которых имеются наличные, предупредили, что их ждут изменения, начиная с 9 марта.

Ранее сообщалось, что происходили сбои в работе сервисов Apple Pay и Google Pay. Поэтому россиянам посоветовали оплачивать покупки карточками или наличными.

2 марта в верхней палате парламента РФ одобрили новый закон. Он основан на правилах обращения наличных денег в России. В скором времени указ подпишет глава страны.

Согласно законопроекту регламентация процесса оплаты коммерсантов своим агентам теперь будет устроена иначе. По новым правилам, это можно будет делать наличными через банкомат.

Помимо этого, уже в марте должны показать новый дизайн банкнот 100-рублевых купюр. Процесс перехода на новые банкноты будет продлен до 2025 года. За это время в стране обновят все бумажные деньги.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что россияне возвращаются к пережиткам прошлого, снимаем наличные и прячем под матрас. Когда и зачем обналичивать деньги.