К пережиткам прошлого: снимаем наличные и прячем под матрас. Когда и зачем обналичивать деньги

Бросить все и мчаться в банк, снять со всех карт деньги и спрятать в надежное место, например, под матрас.

Специалисты не советуют хранить свои сбережения дома, ведь риски велики, деньги могут обесцениться, передает агентство «Прайм».

Нет паники

Сегодня для России не самое благоприятное время. Каждый гражданин стремиться позаботиться о своей семье. В таком случае важно сохранять спокойствие. Также считает и создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

«Стресс и паника ничем вам не помогут, но спровоцируют ошибки и снизят способность принимать своевременные и адекватные решения», — уверен Клопенко.

Также эксперт считает, что важно проанализировать свои траты за последнее время, решить, на чем можно сэкономить. Возможно, снять наличных на 1-3 месяца жизни. Клопенко объяснил, что если человеку спокойнее от того, что дома лежит некая сумма, то оно того стоит.

По словам доцента кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галины Семеновой, поддаваться панике и бежать в банк за наличностью не стоит. Однако если в планах было совершить крупную покупку, такую как: квартира, дача, земельный участок, вот тогда нужно снимать деньги и приобретать сейчас.

Положить под матрас и в ячейку

Специалисты уверены, что хранить деньги под матрасом мало того, что не выгодно, да еще и очень опасно.

Во-первых, сбережения могут обесцениться, считает ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. При этом, на карте или в банке деньги работали, несмотря ни на что: нивелировали часть инфляции.

К слову, продолжает Семенова, в банках все вклады физических лиц застрахованы. Даже при банкротстве, эти вклады попадают под программу страхования на сумму в 1,4 миллиона рублей.

Эксперт отметила, что если у гражданина имеется крупная сумма, то ее лучше держать сразу в нескольких банках.

Отмечается, что если россияне впадут в панику, начнут снимать все свои деньги, то никакая финансовая система и система страхования не выдержит.

«А что дальше — они будет лежать под матрасом и еще больше обесцениваться?», — вопрошает Семенова.

А во-вторых, никто не застрахован от кражи, порчи, пожара или банальной потери. В связи с этим россиянам напомнили про банковские ячейки. Это надежный способ хранения своих сбережений.

Держать деньги на карточке

Если говорить о банковских картах, то даже при самых жестких санкциях в РФ будут работать карты «Мир», объясняет Егор Клопенко. Есть смысл заказать карточку уже сегодня. Специалист рассказал, что в любом случае в нашей стране останется распространенная во всем мире китайская платежная система UnionPay, такой картой возможно расплатиться в путешествии.

Так, с точки зрения безопасности, Клопенко рекомендует заказать карточки сразу нескольких банков и нескольких систем. Таким образом, вероятнее всего, всегда будет можно использовать безнал.

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