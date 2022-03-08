Телешоу «Модный приговор» больше не будет снимать новые эпизоды

О причинах прекращения съемок «Модного приговора» на Первом канале сообщил ведущий шоу Александр Васильев.
Известно, что ранее проект перестал выходить в эфир.
Помимо прочего, перестали транслировать «Вечерний Ургант», «Давай поженимся», «Судьба человека», «Мужское/Женское». Фанаты этих ток-шоу ждут продолжения.
По словам Васильева, основная причина-приостановка работы магазинов.
«Одна из главных причин — закрытие на территории России всех модных магазинов, которые привозили нам товар с Запада, и невозможность переодеть героинь — нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов», — заявил историк моды.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шоу-программы «Малахов», «Вечерний Ургант» и «Давай поженимся» в данный момент не транслируются. Все из-за ситуации на Украине.