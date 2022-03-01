Из-за ситуации на Украине убрали из эфира шоу «Малахов», «Вечерний Ургант» и «Давай поженимся»

Шоу «Малахов», «Вечерний Ургант» и «Давай поженимся» убрали из эфира из-за текущей ситуации с Украиной. Скриншот: YouTube

Шоу «Малахов», «Вечерний Ургант» и «Давай поженимся» убрали из эфира из-за текущей ситуации с Украиной. Скриншот: YouTube

Шоу-программы «Малахов», «Вечерний Ургант» и «Давай поженимся» в данный момент не транслируются. Все из-за ситуации на Украине.

С понедельника, 28 февраля, в сетке телевещания случились изменения. Материалов, вызывающих позитивное настроение, стало намного меньше. Например, по телевизору больше не идут любимые миллионами программы, такие как «Пусть говорят» и «Давай поженимся».

Нововведения вступили в силу со вчерашнего дня. Главные российские телеканалы временно перестали демонстрировать развлекательный контент. Зритель заметил изменения еще на минувших выходных. Вдруг перестали показывать вечерние развлекательные телевизионные проекты.

В настоящий момент программа телепередач изменилась до неузнаваемости. Пока что привычных россиянам программ, а также других развлекательных проектов и сериалов не будет. Диктуют все общественно-политические события, связанные с конфликтом между Российской Федерацией и Украиной.

Сегодня Первый канал и «Россия» непрерывно показывают новости. Кроме них идут аналитические программы. В таких программах тоже повествуют о происходящем.

Жителям РФ нет смысла каждый вечер дожидаться «Давай поженимся», «Пусть говорят» или «Вечернего Урганта». Сложившиеся обстоятельства не позволяют веселиться.

На телеканале «России» гражданам не увидеть привычный проект с Борисом Корчевниковым «Судьба человека». Также не покажут и ток-шоу «Малахов». На замену пойдет социально-политическое ток-шоу «60 минут» с телеведущими Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.

Посмотреть сериалы можно будет в течение дня и ночью, с 15:00 до 17:00, а также после полуночи. Вечерний сериал отменили. Вместо этого будет «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Остальные телеканалы, где и ранее не было политических и аналитических новостей, такие как СТС, ТВ-3, ТНТ, как и прежде будут транслировать фильмы и развлекательные программы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эвелина Бледанс чудом избежала смерти на съемках шоу.