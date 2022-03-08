Universal Music Group, Аmazon, Rolex прекращают работу в России

Еще три компании приостановили свою деятельность в России. Фото: pixabay.com

Еще три компании приостановили свою деятельность в России. Фото: pixabay.com

Американская звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавливает свою деятельность на территории Российской Федерации. Об этом сообщает в среду, 9 марта, РИА Новости.

Universal Music Group является крупнейшей во всем мире музыкальной компанией.

Также сообщалось, что американская компания Amazon, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации прекратила прием новых клиентов облачных сервисов на территории России и Белоруссии.

Кроме этого, как пишет Блумберг, швейцарская компания Rolex прекращает экспорт товаров в Россию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что McDonald’s временно закрывает 850 ресторанов на территории Российской Федерации в связи со специальной операцией на Украине.