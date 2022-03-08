McDonald’s закрывает 850 ресторанов в России

McDonald&#8217;s закрывает 850 ресторанов в России
McDonald's временно закрывает 850 ресторанов в России. Фото: pixabay.com

McDonald’s временно закрывает 850 ресторанов на территории Российской Федерации в связи со специальной операцией на Украине.

О том, что сеть приостанавливает свою деятельность сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление генерального директора компании Криса Кемпчински.

Отмечается, что 62 тысячи работников ресторанов также будут получать зарплату в период приостановки всех операций корпорации на рынке.

«В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине», — сообщил Крис Кемпчински.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что немецкий концерн по выпуску спортивной обуви и одежды Adidas приостановит работу магазинов и онлайн-торговли на территории России.

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