Adidas приостановит продажи в Петербурге

Немецкий концерн по выпуску спортивной обуви и одежды Adidas приостановит работу магазинов и онлайн-торговли на территории России.

Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на заявление компании. В компании подчеркнули, что все сотрудники должны продолжать получать зарплату.

Продажи будут остановлены на неопределенный срок. Adidas внимательно следит за ситуацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство россиян эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.