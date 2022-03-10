Калининский район остался без уборки утром

Уборочная техника выехала на расчистку городских дорог и улиц утром 10 марта. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградской районах.

Менее активно убираются в Калининском районе, Приморском и Выборгском районах. В Красносельском и Петродворцовом районах на утро работает не более десяти машин.