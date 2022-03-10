Стало известно, как долго сеть фастфуда McDonald’s не будет работать в России

Продукция McDonald's, популярная во всем мире, больше недоступна россиянам. Фото: Pixabay

Продукция McDonald's, популярная во всем мире, больше недоступна россиянам. Фото: Pixabay

В связи с западными санкциями корпорация McDonald’s покидает российский рынок. Заведения общепита временно закроются во всех регионах страны, пишет газета «Известия».

Продукция McDonald’s, популярная во всем мире, будет недоступна россиянам. Сообщается, что об окончательном закрытии речи пока не идет. Однако руководство компании вынуждено поддержать антироссийские санкции и на какое-то время уйти с рынка.

Такое решение озвучил генеральный директор компании Крис Кемпчински. Он затрудняется дать ответ, когда рестораны быстрого питания распахнут двери для россиян снова. Но как стало известно от источника, приближенного к правлению компании, сеть быстрого питания планирует приостановить работу в стране на три месяца.

Всего в Российской Федерации станут недоступны для посетителей 850 торговых точек. Руководитель сети заверил, что в компании не прекратят платить зарплату работникам.

Помимо популярного среди местного населения McDonald’s, на работу в России ввели мораторий кофейни Starbucks. Также работа приостановили многие другие мировые бренды, в числе которых Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear. Меры приняты несмотря на то, что российские покупатели обеспечивают порядка 8,5 процентов операционной прибыли группы.

В свою очередь корпорация Yum! Brands, которой принадлежит KFC, также поддержала мораторий на работу в России и заморозила инвестиционную деятельность. Ранее сообщалось, что антироссийские санкции стали причиной закрытия всех магазинов и студий IKEA, торгующих предметами интерьера в РФ и Белоруссии.

Решение западных компаний временно покинуть российский рынок объясняется санкционной политикой. Поводом для ограничений послужила спецоперация на Украине.