Сети гипермаркетов «Ашан» и Globus опровергли заявления об уходе из России

Гипермаркеты «Ашан» и Globus опровергли заявления об уходе с российского рынка. Торговые сети продолжат работу в прежнем режиме.

В пресс-службе Globus назвали фейком информацию о своем уходе с российского рынка. Представители сети отметили, что все 19 гипермаркетов на территории РФ продолжают работу в штатном режиме.

В пресс-службе «Ашана» также заявили о продолжении работы в России, удивившись таким слухам.

Напомним, ранее жители Петербурга пожаловались на опустевшие полки продуктовых магазинов города. В компании X5 Group, куда входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и другие, объяснили, что причиной сложившейся ситуации является дефицит товаров резким спросом на бакалею и непродовольственные товары. При этом поставщики располагают достаточными запасами продукции.