Сети гипермаркетов «Ашан» и Globus опровергли заявления об уходе из России

Сети гипермаркетов «Ашан» и Globus опровергли заявления об уходе из России
В пресс-службе «Ашана» удивились появлению подобных слухов. Фото: google.maps

Гипермаркеты «Ашан» и Globus опровергли заявления об уходе с российского рынка. Торговые сети продолжат работу в прежнем режиме.

В пресс-службе Globus назвали фейком информацию о своем уходе с российского рынка. Представители сети отметили, что все 19 гипермаркетов на территории РФ продолжают работу в штатном режиме.

В пресс-службе «Ашана» также заявили о продолжении работы в России, удивившись таким слухам.

Напомним, ранее жители Петербурга пожаловались на опустевшие полки продуктовых магазинов города. В компании X5 Group, куда входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и другие, объяснили, что причиной сложившейся ситуации является дефицит товаров резким спросом на бакалею и непродовольственные товары. При этом поставщики располагают достаточными запасами продукции.

globus ашан Россия


 

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