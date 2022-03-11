В России задумались о том, чтобы освободить многодетные семьи от оплаты ЖКХ

В Госдуме предложили выплачивать многодетным семьям субсидии в размере полной стоимости оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Предложение выплаты средств на оплату ЖКУ является одной из планируемых мер поддержки граждан России и бизнеса, отметила заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Соответствующая инициатива была направлена в Министерство строительства, а также, в скором времени, ее планируют передать на рассмотрение в правительство страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что поступило предложение субсидировать оплату ЖКУ семьям, в которых присутствуют безработные, а также тем потребителям, кому исполнилось больше 65 лет, но в размере 70%. Также, по мнению депутатов, следует ввести отмену комиссии банков при оплате за ЖКУ, при этом ее предлагают ограничить для УК до 0,1%, организациям ЖКХ, в свою очередь, можно снизить налоги и дать отсрочку на их уплату во время неблагоприятной экономической ситуации.

Изменения могут произойти и в размере пени. На настоящий момент штраф составляет 1/300, если просрочка составляет от одного до трех месяцев, и 1/130, когда просрочка превышает три месяца от ставки рефинансирования Центробанка РФ за каждый день просрочки. Предполагается, что размер пени могут отвязать от рефинансирования ЦБ, по, по словам эксперта, новая формула расчета пени еще должна быть вынесена на обсуждение.

Светлана Разворотнева подчеркнула, что государство нацелено на поддержку семей с детьми, в связи с этим стопроцентное субсидирование платы за ЖКУ соотносится с политикой России. Субсидии планируется выплачивать по заявлению. При этом контролировать сбор подтверждающих документов необходимо возложить на уполномоченные органы исполнительной власти, считает эксперт.

Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова рассказала и об основных проблемах, с которыми в скором времени может столкнуться ЖКХ. Так, ожидается сильное изменение стоимости и разрыв цепочек поставки по материалам, комплектующим, запасным частям оборудования. В связи необходима отмена штрафов за невыполнение капитального ремонта в срок, а также подумать над возможностью переноса сроков, изменения цен и расторжения контрактов без санкций в случае, если указанное в техническом задании оборудование невозможно найти.