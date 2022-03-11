Диетолог: уход сетей фастфуда может замедлить тенденцию к ожирению

Диетолог: уход сетей фастфуда может замедлить тенденцию к ожирению
Приостановка работы сетей фастфуда значительно ограничит доступность таких продуктов. Фото: Pixabay

Врач-диетолог Елизавета Варданян предположила, что уход сетей быстрого питания с российского рынка может замедлить тенденцию к ожирению.

Специалист допустила в беседе с РИА Новости, что по причине закрытия сетей фастфуда в России может замедлиться набирающая обороты тенденция формирования аномальных жировых отложений у граждан, особенно в мегаполисах. Варданян напомнила, что частое потребление такой еды взаимосвязано с избыточным весом и ожирением у человека.

Приостановка работы сетей фастфуда значительно ограничит доступность таких продуктов. Однако пока сложно говорить, как это повлияет на число людей, страдающих ожирением.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что McDonald’s приостановит работу в России.

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