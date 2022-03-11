Генпрокуратура РФ проследит за компаниями, ушедшими с российского рынка

Генпрокуратура РФ проследит за компаниями, ушедшими с российского рынка
Надзор усилят по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Фото: Кремль

Генпрокуратура проверит компании, объявившие об уходе с российского рынка, сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство по поручению генпрокурора Игоря Краснова усилит надзор за соблюдением действующего законодательства компаниями, чье руководство объявило о приостановке деятельности на территории РФ.

Прокуроры установили жесткий контроль за соблюдением условий трудовых договоров, порядком выплаты зарплаты и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Россией.

Краснов обратил особое внимание на соблюдение прав лиц с ограниченными возможностями, беременных, имеющих несовершеннолетних детей, граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.

«Игорь Краснов отдельно указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории РФ. Прокурорами подобные факты будут жестко пресекаться», — заявили в Генпрокуратуре.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава МВФ допустила возможность дефолта в России.

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