Маршрутка сбила 14-летнюю девочку на Лабораторном проспекте: проводится проверка

Маршрутка сбила 14-летнюю девочку на Лабораторном проспекте: проводится проверка
Ребенка госпитализировали в больницу. Фото: "Яндекс Панорамы"

Девочку с травмами ног госпитализировали в больницу.

На девочку-подростка наехал общественный транспорт в Калининском районе Петербурга. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне утром, у дома по Лабораторному проспекту 51-летний гражданин иностранного государства за рулем «ПАЗ» сбил подростка. Произошло это вне зоны пешеходного перехода. Школьницу 2007 года рождения в состоянии средней степени тяжести забрали в больницу.

В данный момент по факту случившегося началась проверка. Выясняются все детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 8-летнего ребенка, переходившего Варшавскую улицу с родителями, сбил «Ситроен». По факту аварии проводится проверка.

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