Стало известно, когда россиянам начислят по 20 000 рублей

Пенсионный фонд России планирует начать выплаты единовременного пособия россиянам. Для получения средств необходимо подать в ведомство соответствующее заявление, передает PRIMPRESS.

Жители Российской Федерации могут стать обладателями данной выплаты только раз. Поводом для ее назначения являются определенные жизненные обстоятельства. Как поясняет ПФР, она положена новоиспеченным родителям.

Граждане страны, в семьях которых случилось пополнение, полагаются особые меры социальной поддержки. В этом году величина разовой выплаты зафиксирована на отметке 20 тысяч 473 рубля. Именно столько полагается на каждого новорожденного.

Россияне получают такую выплату от работодателя. Однако те, кто не имеет официального заработка, тоже могут рассчитывать на поддержку государства. С 2022 года деньги им перечисляет Пенсионный фонд. Неработающих ждут в региональном отделении Пенсионного фонда России, где они могут написать заявление и стать получателем средств.

Деньги предоставляются как родителям, так и лицам, занимающимся воспитанием детей: опекунам, попечителям, усыновителям. Жители некоторых территорий России могут получить больше денежных средств от государства. Речь идет о регионах, где установлены особые коэффициенты для расчета выплат и зарплат.

Для того, чтобы принять заявление, сотрудникам Пенсионного фонда также понадобится пакет основных документов. На принятие решения по конкретному обращению сотрудникам отводится десять рабочих дней. Еще максимум пять суток ведомство может переводить деньги на карту заявителя.

С учетом выходных ожидать банковского перевода придется более двух недель, но меньше месяца. Родители, обратившиеся за денежной выплатой в середине февраля, могут рассчитывать на выплаты уже сейчас.