В Петербурге появится новая автобусная остановка из-за закрытия вестибюля станции «Московская»

В Петербурге появится новая автобусная остановка из-за закрытия вестибюля станции &#171;Московская&#187;
В Петербурге появится новая автобусная остановка из-за закрытия вестибюля станции "Московская". Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Новая дополнительная автобусная остановка появится в Санкт-Петербурге на маршруте автобуса № 39Э.

Дополнительную автобусную остановку вводят с 14 марта в связи с закрытием вестибюля №2 станции метро «Московская». Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Отмечается, что автобусы, которые следуют из аэропорта, будут осуществлять высадку пассажиров на Московском проспекте дополнительно недалеко от действующего вестибюля станции. Выход открытого вестибюля, доступного пассажирам, осуществляется на Авиационную улицу.

Также в пресс-службе добавили, что сохранится высадка на Алтайской улице.

В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» добавили, что до этого при следовании автобусов № 39Э в аэропорт на маршруте была создана другая дополнительная остановка на на северном проезде улицы Типанова.

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