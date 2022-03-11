Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС планирует принять четвертый пакет санкций против России 12 марта

ЕС планирует принять четвертый пакет санкций против России 12 марта. Фото: pixabay

ЕС планирует принять четвертый пакет санкций против России 12 марта. Фото: pixabay

В эту субботу, 12 марта, ожидается принятие четвертого пакета санкции Евросоюза против Российской Федерации, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

О новом пакете санкций Евросоюза, который будет принят 12 марта, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в письменном заявлении, пишут РИА Новости.

«Завтра мы примем четвёртый пакет мер, направленный на еще большую изоляцию России», — подчеркивается в документе.

Предложенные Еврокомиссией санкции, в частности, предусматривают приостановку членства России во Всемирной торговой организации , Международном валютном фонде и Всемирном банке, а также отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле с западными государствами. Кроме того ограничен российский экспорт продукции черной металлургии, запрещены западные инвестиций в энергетический сектор России, а также поставка в Россию предметов роскоши.