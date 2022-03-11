Квартирный пожар на улице Коллонтай в Петербурге унес жизнь человека

Квартирный пожар на улице Коллонтай в Петербурге унес жизнь человека. Фото: "Яндекс.Карты"

Квартирный пожар на улице Коллонтай в Петербурге унес жизнь человека. Фото: "Яндекс.Карты"

В Невском районе Санкт-Петербурге поздним вечером пятницы загорелась квартира на улице Коллонтай, 7/2. На месте возгорания спасатели обнаружили погибшего.

В пятницу, 11 марта, в Невском районе Северной столицы квартирный пожар унес человеческую жизнь. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 21:38. Спасатели сразу же выехали на место происшествия.

По прибытию выяснилось, что горит шестикомнатная квартира. Очаг возгорания находился в одной из комнат площадью 15 квадратных метров, при этом обгореть она успела на площади 4 квадратных метра.

Ликвидировать пожар удалось уже в 22:01, практически за 20 минут, но в результате на месте происшествия был обнаружен неизвестный погибший. В настоящее время пол и возраст обнаруженного человека устанавливаются.

На месте пожара работали 4 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. Все детали инцидента устанавливаются.