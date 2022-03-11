Внук режиссера Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП под Москвой

Внук режиссера Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП под Москвой
Внук режиссера Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП под Москвой. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Московской области внук известного российского режиссера Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП.

Петр Михалков, — внук известного российского режиссера Никиты Михалкова, — попал в серьезное ДТП, после чего госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что все произошло накануне поздно вечером. Петр Михалков вместе с попутчиками ехал на автомобиле Mercedes по трассе Ильинское шоссе — Дмитровское — Маслово.

Примерно около 22:50 водитель потерял управление и в результате врезался в дерево, после чего автомобиль перевернулся.

Кроме Петра Михалкова травмы диагностировали у самого водителя и другой пассажирки. Все пострадавшие доставлены в больницу. В настоящий момент все обстоятельства аварии выясняет полиция.

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