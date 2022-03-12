Инфекционист назвала заболевания после COVID, которые остаются навсегда

У переболевших COVID-19 после выздоровления могут развиться некоторые заболевания, которые не поддаются лечению и остаются навсегда. Об этом заявила врач-инфекционист Елена Мескина.
По ее словам, одним из самых распространенных последствий после заражения коронавирусом является сахарный диабет первого и второго типа. Об этом свидетельствуют последние исследования.
Медик отметила в интервью изданию «Вечерняя Москва», что у 15% граждан из 100%, перенесших новую болезнь, одним из главных постковидных последствий становится развитие сахарного диабета. При этом среди этих 15 избранных — у 2% диабет начал прогрессировать из-за коронавируса.
Еще две болезни, которые стали практически массовой среди тех, кто перенес коронавирус, — фиброз легких и воспалительное поражение щитовидной железы.
Напомним, в России за последние сутки инфекция подтвердилась у 50 743 человек.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали закрывать пункты вакцинации от коронавируса. В городе на Неве эпидемиологическая обстановка стала гораздо лучше.