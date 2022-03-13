В Приморском районе загорелись сразу два автомобиля

Днем в воскресенье, 13 марта, на Севере города на Неве случились два автомобильных пожара, сообщает в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило в 12:57 мск. Так, на Богатырском проспекте, у дома №31, в автомобиле марки «Газель» горел моторный отсек. Пожар локализовали буквально сразу, через 5 минут. Информация о пострадавших не поступала. Для тушения огня привлекли две единицы техники и десять человек личного состава.

Кроме того, в 14:23 мск поступила информация о возгорании на Ланском шоссе, у дома № 33, корпуса 1. Оказалось, что воспламенился «ВАЗ 2104». У автомобиля выгорел моторный отсек и салон. Пожар удалось локализовать примерно через 10 минут. Сведения о пострадавших не поступали. Чтобы справиться с огнем на место ЧП прибыли две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в трехкомнатной квартире на Нарвском проспекте вспыхнул пожар.