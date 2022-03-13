Стало известно, когда вступят в силу новые санкции ЕС против России

Названа дата введения очередных антироссийских санкций Евпропейского союза против Российской Федерации.
Глава Министерства иностранных дел Франции сообщил, что новые санкции Евросоюза против РФ вступят в силу уже в это воскресенье, 13 марта, передает ТАСС.
По словам главы МИД Франции Жана-Ив Ле Дриана, новые экономические ограничения в отношении России начнут действовать уже сегодня.
«В настоящий момент готовится новый пакет санкций, который должен быть введен с сегодняшнего дня», — объявил Жан-Ив Ле Дриан.
Дипломат отметил, что на в настоящее время санкционный пакет согласовывают послы в ЕС.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фармацевт рассказал, какие лекарства нужно обязательно закупить на фоне санкций.