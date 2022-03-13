Стало известно, когда вступят в силу новые санкции ЕС против России

Стало известно, когда вступят в силу новые санкции ЕС против России
Очередные санкции против России вступят в силу уже сегодня. Фото: pixabay

Названа дата введения очередных антироссийских санкций Евпропейского союза против Российской Федерации.

Глава Министерства иностранных дел Франции сообщил, что новые санкции Евросоюза против РФ вступят в силу уже в это воскресенье, 13 марта, передает ТАСС.

По словам главы МИД Франции Жана-Ив Ле Дриана, новые экономические ограничения в отношении России начнут действовать уже сегодня.

«В настоящий момент готовится новый пакет санкций, который должен быть введен с сегодняшнего дня», — объявил Жан-Ив Ле Дриан.

Дипломат отметил, что на в настоящее время санкционный пакет согласовывают послы в ЕС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фармацевт рассказал, какие лекарства нужно обязательно закупить на фоне санкций.

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