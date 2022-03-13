В Бокситогорске завели дело после падения глыбы льда на 58-летнего мужчину

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего травмирование мужчины в результате падения на него глыбы льда с крыши дома.

Все произошло в городе Бокситогорск Ленинградской области. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета России по 47-ому региону, заведено дело по статье ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Следствие считает, что в субботу вечером, 12 марта, 58-летний мужчина стоял у дома по улице Садовая. Сверху с крыши на горожанина упала глыба льда. Гражданин получил телесные повреждения, его доставили в больницу и оказали помощь.

Следственные действия по делу продолжаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что малыш, выпавший из кроватки в детском саду, весь переломался в Ленинградской области.