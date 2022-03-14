В мире коронавирус подхватили более 456,9 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция была выявлена у 456 908 767 человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.

По данным на утро понедельника, 14 марта, вирус унес жизни 6 041 077 случаях. В мире уже использовано 10 млрд 688 млн 686 тыс. 489 доз различных вакцин.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США (81 174 677), далее следуют Индия (42 993 213), Бразилия (29 368 776), Франция (23 514 144) и Великобритания (19 530 485). Россия по общему числу заражений разместилась на шестой строчке антирейтинга: 17 335 186 заболевших.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после перенесенного коронавируса у людей часто появляются проблемы с зубами и полостью рта. Лечение пациентов, у которых проблемы с зубами начались после инфицирования COVID-19, занимает значительно больше времени.